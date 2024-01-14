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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey için flaş transfer teklifi! Galatasaray dünya devine resti çekti...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 10:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey için flaş transfer teklifi! Galatasaray dünya devine resti çekti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de son maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından Sacha Boey'e dünya devinden teklif geldi. İşte o isim ve bomba transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey için flaş transfer teklifi! Galatasaray dünya devine resti çekti...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey için flaş transfer teklifi! Galatasaray dünya devine resti çekti...

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey için flaş transfer teklifi! Galatasaray dünya devine resti çekti...

Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. Aslan, son maçında Sivasspor 1-1 berabere kalmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey için flaş transfer teklifi! Galatasaray dünya devine resti çekti...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ilk hamlesini eski oyuncusu Berkan Kutlu'dan yana yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey için flaş transfer teklifi! Galatasaray dünya devine resti çekti...

Cimbom, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Bu sezon sol bekte sıkıntılar yaşayan Aslan, Berkan'ı burada da değerlendirmeyi planlıyor.

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