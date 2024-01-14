Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
10:33
Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey için flaş transfer teklifi! Galatasaray dünya devine resti çekti...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de son maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından Sacha Boey'e dünya devinden teklif geldi. İşte o isim ve bomba transfer haberinin detayları...