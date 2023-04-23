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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Taraftarın sevgilisi sezonun kalanında yok: Okan Buruk net şekilde açıkladı! İşte nedeni…
Giriş Tarihi: 23.04.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 23:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Taraftarın sevgilisi sezonun kalanında yok: Okan Buruk net şekilde açıkladı! İşte nedeni…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de 31. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 70 yaptı. Fatih Karagümrük ise 41 puana yükseldi. Tam 6 golün atıldığı müthiş mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, taraftarları şaşkına çeviren bir durumu paylaştı. Buruk, Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan yıldız ismin sezonun geri kalanında forma giymeyeceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Taraftarın sevgilisi sezonun kalanında yok: Okan Buruk net şekilde açıkladı! İşte nedeni…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında önemli 2 puanı kaybetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Taraftarın sevgilisi sezonun kalanında yok: Okan Buruk net şekilde açıkladı! İşte nedeni…

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda da Fabio Borini'nin gollerine engel olamayarak 3-1 geriye düştü.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Taraftarın sevgilisi sezonun kalanında yok: Okan Buruk net şekilde açıkladı! İşte nedeni…

45+1. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Taraftarın sevgilisi sezonun kalanında yok: Okan Buruk net şekilde açıkladı! İşte nedeni…

Baskılı mücadelesiyle 80. dakikada Sacha Boey ile bir gol daha bularak durumu eşitleyen sarı-kırmızılı takım, kalan sürede skoru değiştirmeyi başaramadı ve taraftarı önünde 3-3'e razı oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Taraftarın sevgilisi sezonun kalanında yok: Okan Buruk net şekilde açıkladı! İşte nedeni…

Süper Lig'de üç maç aradan sonra puan kaybeden Galatasaray, puanını 70'e çıkardı. VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 41 yaptı.

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