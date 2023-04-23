Giriş Tarihi: 23.04.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 23:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Taraftarın sevgilisi sezonun kalanında yok: Okan Buruk net şekilde açıkladı! İşte nedeni…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de 31. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 70 yaptı. Fatih Karagümrük ise 41 puana yükseldi. Tam 6 golün atıldığı müthiş mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, taraftarları şaşkına çeviren bir durumu paylaştı. Buruk, Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan yıldız ismin sezonun geri kalanında forma giymeyeceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…