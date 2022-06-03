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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…
Giriş Tarihi: 03.06.2022 01:13 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 01:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda 2021-2022 sezonunu hayal kırıklığıyla geçiren Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Başkanlık için yarışacak Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri halinde ilk iş olarak takımın başına yeni hocayı getirecek. İki başkan adayının da Domenec Torrent ile devam etmeyeceği bilinirken, Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör listesinde sürpriz bir isim ortaya çıktı. Hamamcıoğlu ve ekibi, 42 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de oldukça kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray, Burak Elmas başkanlığında tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…

2021-2022 sezonuna Fatih Terim yönetiminde başlayan sarı-kırmızılı ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Terim'le yollarını ayırmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…

Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, Galatasaray'da işleri yoluna koyamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…

Sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için gözlerini başkanlık seçimine çevirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun koltuğu almak için yarışacağı seçimin ardından en çok merak edilen konu, Galatasaray'ın yeni hocasının kim olacağı.

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