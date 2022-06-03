Giriş Tarihi: 03.06.2022 01:13 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 01:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda 2021-2022 sezonunu hayal kırıklığıyla geçiren Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Başkanlık için yarışacak Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri halinde ilk iş olarak takımın başına yeni hocayı getirecek. İki başkan adayının da Domenec Torrent ile devam etmeyeceği bilinirken, Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör listesinde sürpriz bir isim ortaya çıktı. Hamamcıoğlu ve ekibi, 42 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…