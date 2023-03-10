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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 10.03.2023 23:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 23:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda bu sezon oldukça başarılı bir dönem geçiren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde ve kupada toplamda 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde yıldızlarla dolu kadrosuyla şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilen sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor. Galatasaray'da ana gündem maddelerinden birisi de Fernando Muslera'nın yerini alacak yeni kaleci. Birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray, efsane ismi Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yarattığı büyük hayal kırıklığının ardından kısa sürede toparlanan Galatasaray, yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…

Okan Buruk yönetiminde kadrosunu da bir hayli güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde dünya yıldızlarını transfer etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldızları bulunan Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…

Hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçını da kazanması halinde Süper Lig rekorunu elde edecek olan Aslan, bir yandan da gelecek yılların planlamasını yapıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…

Bu doğrultuda Galatasaray'da ilk ana gündem maddelerinden birisi Fernando Muslera'nın yerini alacak isim.

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