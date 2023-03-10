Giriş Tarihi: 10.03.2023 23:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 23:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Dünya devinden ayrılıp imzayı atacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda bu sezon oldukça başarılı bir dönem geçiren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ligde ve kupada toplamda 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligde yıldızlarla dolu kadrosuyla şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilen sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor. Galatasaray'da ana gündem maddelerinden birisi de Fernando Muslera'nın yerini alacak yeni kaleci. Birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaray, efsane ismi Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…