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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…
Giriş Tarihi: 05.10.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 21:59

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımın efsanesi haline gelen ve artık yaşı oldukça ilerleyen Fernando Muslera için alternatif arayışları başladı. Geçtiğimiz günlerde Inaki Pena, Muslera'nın alternatifi için gündeme gelirken bu kez sürpriz bir isim ortaya çıktı. Bu transferde hızlı hareket etmek isteyen Aslan, listesine altığı isimlerle görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…

Son dakika haberleri… Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Dursun Özbek yönetiminde ve Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde başlayan Galatasaray, üst üste iyi sonuçlar almayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…

Son olarak Adana Demirspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligin ilk 8 haftasında 17 puan toplamayı başardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…

Devre arasında da transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…

Süper Lig'de bu sezon gözünü şampiyonluğa diken ve yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…

Sarı-kırmızılı yönetim, 36 yaşına basan kaleci Fernando Muslera'nın veliahtını aramaya başlarken, İtalyan basını Galatasaray için flaş bir ismi gündeme getirdi.

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