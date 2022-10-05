Giriş Tarihi: 05.10.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 21:59

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımın efsanesi haline gelen ve artık yaşı oldukça ilerleyen Fernando Muslera için alternatif arayışları başladı. Geçtiğimiz günlerde Inaki Pena, Muslera'nın alternatifi için gündeme gelirken bu kez sürpriz bir isim ortaya çıktı. Bu transferde hızlı hareket etmek isteyen Aslan, listesine altığı isimlerle görüşmelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…