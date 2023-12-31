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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'da kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi...
Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 13:36

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'da kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon kadrosunu yıldızlarla güçlendiren Cimbom'da bazı oyuncular beklentilerin altında kaldı. Takımın yıldız futbolcusu, ayrılık için menajerine talimat verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi...

Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönen Galatasaray kafilesini, İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi...

SÜPER KUPA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Suudi Arabistan'da yaşananlar sebebiyle sahaya çıkmayı reddeden Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinden geri atmayarak maça çıkmayı reddetmişti. Bu gelişmelerin ardından Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi...

CİMBOM'DA GELİŞMESİ

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi...

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALANLARLA YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında kadrosunu güçlendiren Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşamış ve grubu 3. sırada tamamlamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Cimbom, takımda beklentilerin altında kalan yıldızlarla yollarını ayıracak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan’da kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi...

ANGELINO'NUN YERİNE İKİ ADAY VAR

Sezon başından bu yana vasatı aşamayan Angelino'yu 20 maça bağlı satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı bırakan Galatasaray'da sol bek transferi için liste genişliyor.

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