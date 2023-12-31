SÜPER KUPA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Suudi Arabistan'da yaşananlar sebebiyle sahaya çıkmayı reddeden Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinden geri atmayarak maça çıkmayı reddetmişti. Bu gelişmelerin ardından Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi.