Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
13:36
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan'da kriz patlak verdi! Yıldız oyuncu menajerine talimat verdi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon kadrosunu yıldızlarla güçlendiren Cimbom'da bazı oyuncular beklentilerin altında kaldı. Takımın yıldız futbolcusu, ayrılık için menajerine talimat verdi. İşte son dakika haberinin detayları...