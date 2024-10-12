Giriş Tarihi: 12.10.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
12:17
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk’un göz bebeğini Real Madrid alıyor: Devre arasında…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı. Süper Kupa'da istenmeyen bir mağlubiyet alsa da ligde alınan sonuçlarla toparlanan sarı-kırmızılı ekip, milli araya 22 puanla zirvede girdi. Bu sırada Galatasaraylıları yıkan bir haber geldi. Takımın bel kemiği olarak gösterilen isimlerden birinin dünya devine gideceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…