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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk’un göz bebeğini Real Madrid alıyor: Devre arasında…
Giriş Tarihi: 12.10.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:17

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk’un göz bebeğini Real Madrid alıyor: Devre arasında…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı. Süper Kupa'da istenmeyen bir mağlubiyet alsa da ligde alınan sonuçlarla toparlanan sarı-kırmızılı ekip, milli araya 22 puanla zirvede girdi. Bu sırada Galatasaraylıları yıkan bir haber geldi. Takımın bel kemiği olarak gösterilen isimlerden birinin dünya devine gideceği söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk’un göz bebeğini Real Madrid alıyor: Devre arasında…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 8 haftayı 22 puanla lider tamamladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk’un göz bebeğini Real Madrid alıyor: Devre arasında…

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine ragmen Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapan Aslan, Rigas Skola maçında ise taraftarını üzdü.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk’un göz bebeğini Real Madrid alıyor: Devre arasında…

Milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girecek olan sarı-kırmızılı ekip, üst üste oynanacak maçlarda iyi sonuçlar alarak kayıp vermeden devam etmek istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk’un göz bebeğini Real Madrid alıyor: Devre arasında…

Bu sırada devre arası transfer dönemi için de flaş gelişmeler şimdiden yaşanmaya başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kimse bunu beklemiyordu! Okan Buruk’un göz bebeğini Real Madrid alıyor: Devre arasında…

Okan Buruk'un göz bebeği yıldız oyuncu için Real Madrid'in devreye girdiği söylendi.

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