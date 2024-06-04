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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası kararını değiştirdi...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 08:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası kararını değiştirdi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon öncesi transferler için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı camia için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio, Erden Timur'un ayrılığı sonrası Mauro Icardi'nin kararını değiştirdiğini ifade etti. İşte olay iddianın detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası kararını değiştirdi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası kararını değiştirdi...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan katılacak olan Cimbom, kadrosunu güçlendirmek adına transfer hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası kararını değiştirdi...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve yıldız oyuncun Dries Mertens ile sözleşme yenilenecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası kararını değiştirdi...

ERDEN TİMUR GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

İki ay önce ayrılık kararı alan Erden Timur, camiadan gelen ısrarlara rağmen istifadan vazgeçmedi. Timur bugün başkan vekili olduğu Sportif A.Ş'deki görevini bırakacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası kararını değiştirdi...

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Erden Timur sonrası yeni Sportif A.Ş belirlenecek. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime seçilen İbrahim Hatipoğlu'nun başına geçeceği Sportif AŞ'ye, bağımsız üye olarak Maruf Güneş dahil olacak.

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