Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
08:31
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası kararını değiştirdi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon öncesi transferler için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı camia için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio, Erden Timur'un ayrılığı sonrası Mauro Icardi'nin kararını değiştirdiğini ifade etti. İşte olay iddianın detayları...