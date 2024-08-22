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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Muslera şoku! Acılar içinde kaldı, gözyaşına hakim olamadı...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:00

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Muslera şoku! Acılar içinde kaldı, gözyaşına hakim olamadı...

Son dakika Galatasaray haberleri: "Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Turu İstanbul'a bırakan Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve rövanş maçında kadroda olamayacak. Galatasaray'da moralleri bozan bir diğer haber ise Fernando Muslera'dan geldi. Deneyimli kalec, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edememiş ve acı içerisinde oyundan çıkmıştı. İşte Muslera'nın o görüntüleri...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Muslera şoku! Acılar içinde kaldı, gözyaşına hakim olamadı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Muslera şoku! Acılar içinde kaldı, gözyaşına hakim olamadı...

İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada penaltıdan Filip Ugrinic kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi attı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Muslera şoku! Acılar içinde kaldı, gözyaşına hakim olamadı...

BATSHUAYI, GALATASARAY'I TURDA TUTTU

Galatasaray'da 66'ncı dakikada Elias Jelert'in yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, attığı 2 golle sarı-kırmızılı takımın tura tutunmasını sağladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Muslera şoku! Acılar içinde kaldı, gözyaşına hakim olamadı...

Belçikalı golcü, oyuna girdikten yalnızca 1 dakika sonra kornerden gelen top sonrasında önce farkı 1'e indiren golü; daha sonra ise 72'nci dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısını ise 3'e çıkardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Muslera şoku! Acılar içinde kaldı, gözyaşına hakim olamadı...

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Karşılaşmanın 82. Dakikada yaşanan pozisyonda Males'nin altıpasın solundan çektiği şutta Abdülkerim'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

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