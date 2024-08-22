Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
09:00
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Muslera şoku! Acılar içinde kaldı, gözyaşına hakim olamadı...
Son dakika Galatasaray haberleri: "Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Turu İstanbul'a bırakan Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve rövanş maçında kadroda olamayacak. Galatasaray'da moralleri bozan bir diğer haber ise Fernando Muslera'dan geldi. Deneyimli kalec, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edememiş ve acı içerisinde oyundan çıkmıştı. İşte Muslera'nın o görüntüleri...