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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar! Mertens sonrası flaş gelişme, 1. Lig'e gidiyor...
Giriş Tarihi: 24.12.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 10:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar! Mertens sonrası flaş gelişme, 1. Lig'e gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray çalışmalarına devam ediyor. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, Mertens'e ülkesinden gelen teklifle sarsılmıştı. Galatasaray'ın bir başka yıldız ismine daha flaş bir teklif geldi. 1. Lig ekibinin yaptığı maaş teklifi de ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da peş peşe ayrılıklar! Mertens sonrası flaş gelişme, 1. Lig’e gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray çalışmalarına devam ediyor. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, Mertens'e ülkesinden gelen teklifle sarsılmıştı. Galatasaray'ın bir başka yıldız ismine daha flaş bir teklif geldi. 1. Lig ekibinin yaptığı maaş teklifi de ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da peş peşe ayrılıklar! Mertens sonrası flaş gelişme, 1. Lig’e gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla dönecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmaları yapıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da peş peşe ayrılıklar! Mertens sonrası flaş gelişme, 1. Lig’e gidiyor...

Takviyeler için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da peş peşe ayrılıklar! Mertens sonrası flaş gelişme, 1. Lig’e gidiyor...

MERTENS İÇİN ANDERLECHT İDDİASI

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Dries Mertens'le ilgili Belçika basını ciddi bir iddia ortaya atmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da peş peşe ayrılıklar! Mertens sonrası flaş gelişme, 1. Lig’e gidiyor...

Voetbal 24'te yer alan habere göre; Anderlecht'in, sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in geri dönmesini istediği ve Belçika ekibinin sezon sonunda yıldız oyuncuyu geri getirmek için görüşmeler yapacağı öne sürülmüştü.

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