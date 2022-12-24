Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray çalışmalarına devam ediyor. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, Mertens'e ülkesinden gelen teklifle sarsılmıştı. Galatasaray'ın bir başka yıldız ismine daha flaş bir teklif geldi. 1. Lig ekibinin yaptığı maaş teklifi de ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...