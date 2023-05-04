Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…

Giriş Tarihi: 04.05.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 19:30

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, zirvede şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Ligde Fenerbahçe'den aldığı liderlik koltuğunu uzun süredir bırakmayan sarı-kırmızılılar, son haftalarda tökezlese de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor. Bir yandan şampiyonluk hesaplarını yapan Aslan'da bir yandan da transfer mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaz transfer döneminde ayrılması beklenen Sacha Boey'un yerine gelecek isim de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…