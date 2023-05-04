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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…
Giriş Tarihi: 04.05.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 19:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, zirvede şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Ligde Fenerbahçe'den aldığı liderlik koltuğunu uzun süredir bırakmayan sarı-kırmızılılar, son haftalarda tökezlese de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor. Bir yandan şampiyonluk hesaplarını yapan Aslan'da bir yandan da transfer mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaz transfer döneminde ayrılması beklenen Sacha Boey'un yerine gelecek isim de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona büyük değişimlerle başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…

Okan Buruk yönetiminde 2022-2023 sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…

Sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Aslan, Dünya Kupası arasının ardından Fenerbahçe'den aldığı liderliği sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey gidiyor yerine dünya yıldızı geliyor! Erden Timur Süper Lig’de yılın transferini yapacak…

Bu süreçte Galatasaray'da sezonun yıldızı en çok parlayan isimlerinden birisi olan Sacha Boey için ayrılık ihtimali doğdu.

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