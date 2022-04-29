Giriş Tarihi: 29.04.2022 18:16
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
18:17
Son dakika: Galatasaray'da seçim iptal oldu, Burak Elmas açık kapı bıraktı! Seçimde aday olacak mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray'daki seçimin iptali sonrası gözler Burak Elmas'a çevrildi. Karar sonrası Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas açıklamalarında "Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmaya çalışılıyor. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı." dedi. Öte yandan Burak Elmas, yapılacak seçimde aday olup olmayacağı sorularına da yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...