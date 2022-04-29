"YALAN YANLIŞ HABERLERLE ALGILAR YARATMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmaya çalışılıyor. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı."