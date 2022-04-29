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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da seçim iptal oldu, Burak Elmas açık kapı bıraktı! Seçimde aday olacak mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 18:17

Son dakika: Galatasaray'da seçim iptal oldu, Burak Elmas açık kapı bıraktı! Seçimde aday olacak mı?

Son dakika haberleri: Galatasaray'daki seçimin iptali sonrası gözler Burak Elmas'a çevrildi. Karar sonrası Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas açıklamalarında "Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmaya çalışılıyor. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı." dedi. Öte yandan Burak Elmas, yapılacak seçimde aday olup olmayacağı sorularına da yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’da seçim iptal oldu, Burak Elmas açık kapı bıraktı! Seçimde aday olacak mı?

İstinaf Mahkemesinin aldığı kararın ardından Galatasaray'da iptal edilen seçimin ardından Başkan Burak Elmas açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Galatasaray’da seçim iptal oldu, Burak Elmas açık kapı bıraktı! Seçimde aday olacak mı?

İşte Burak Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları...

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Son dakika: Galatasaray’da seçim iptal oldu, Burak Elmas açık kapı bıraktı! Seçimde aday olacak mı?

"YALAN YANLIŞ HABERLERLE ALGILAR YARATMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Ancak seçim süreciyle alakalı yalan yanlış haberlerle algılar yaratılmaya çalışılıyor. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı."

Son dakika: Galatasaray’da seçim iptal oldu, Burak Elmas açık kapı bıraktı! Seçimde aday olacak mı?

"G.SARAY CİDDİ ANLAMDA BİR KAOSUN İÇİNE GİRDİ"

"Galatasaray ciddi anlamda bir kaosun içine girdi. İstifa etmemizi söylüyorlar. İstifa sadece kulübün başsız kalmasını sağlar."

Son dakika: Galatasaray’da seçim iptal oldu, Burak Elmas açık kapı bıraktı! Seçimde aday olacak mı?

"Genel Kurulumuz sonucunda yönetim kurulumuz idari yönden ibra edilmedi. Sunduğumuz bütçede kabul edilmedi. Üyelerin karşısına çıkarak, "Aklanmamak durumunda 30 gün içinde Olağan Genel Kurulu yapılacağını" paylaştık."

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