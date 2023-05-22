Giriş Tarihi: 22.05.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 20:06

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yeni bir başlangıca imza atan Galatasaray, ligin son haftalarına zirvede girdi. Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak lider konumda yer alan sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk için artık gün sayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına da başladı. Okan Buruk ile birlikte kadro yapılanmasını planlayan yönetim, 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları…