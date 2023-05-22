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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…
Giriş Tarihi: 22.05.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 20:06

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yeni bir başlangıca imza atan Galatasaray, ligin son haftalarına zirvede girdi. Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak lider konumda yer alan sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk için artık gün sayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına da başladı. Okan Buruk ile birlikte kadro yapılanmasını planlayan yönetim, 5 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona yenilenmiş bir şekilde başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…

Yönetim ve teknik heyetin değişimiyle birlikte ilk 11'ine de önemli transferler yapan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamaya çok yakın.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…

Lige inişli çıkışlı başlasa da daha sonra yakaladığı forma ile birlikte son 2 haftaya lider giren Aslan, Ankaragücü'nü de mağlup etmesi halinde şampiyon olacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…

Spor Toto Süper Lig'de artık şampiyonluk için gün sayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonu da tasarlamaya başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…

Sarı-kırmızılılar 2023-24 sezonunun transfer çalışmalarına da başlamış durumda.

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