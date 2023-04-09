Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: "Operasyon yaptılar, savcılığa suç duyurusunda bulunmalılar"

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e sahasında 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da kritik maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti Mauro Icardi, maçtan sonra hakem Kadir Sağlam'ı eleştirdiği paylaşımı nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, mücadeleyle ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.