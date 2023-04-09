Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: "Operasyon yaptılar, savcılığa suç duyurusunda bulunmalılar"
Giriş Tarihi: 09.04.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: "Operasyon yaptılar, savcılığa suç duyurusunda bulunmalılar"

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e sahasında 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da kritik maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti Mauro Icardi, maçtan sonra hakem Kadir Sağlam'ı eleştirdiği paylaşımı nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, mücadeleyle ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Operasyon yaptılar, savcılığa suç duyurusunda bulunmalılar

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e sahasında 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da kritik maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli forveti Mauro Icardi, maçtan sonra hakem Kadir Sağlam'ı eleştirdiği paylaşımı nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, mücadeleyle ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Operasyon yaptılar, savcılığa suç duyurusunda bulunmalılar

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Medipol Başakşehir'le oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının hakemi Kadir Sağlam'a hem maç içi hem de maç sonrasında sert tepki göstermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Operasyon yaptılar, savcılığa suç duyurusunda bulunmalılar

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Icardi, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Operasyon yaptılar, savcılığa suç duyurusunda bulunmalılar

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Arjantinli futbolcu bu paylaşımının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Operasyon yaptılar, savcılığa suç duyurusunda bulunmalılar

TFF'den sevkle ilgili yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI' nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

SON DAKİKA