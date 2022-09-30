Giriş Tarihi: 30.09.2022 10:53
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
10:53
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon başında geldi, Ocak'ta gidiyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Erden Timur, devre arası ve gelecek sezon için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılılarda yeni transfer, Ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı. İşte tüm ayrıntılar...