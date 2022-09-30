Bir yıllık sözleşme nedeni oyuncunun ne kadar istediğini gösteriyor. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Detay veremem. Şu anki rakiplerimiz gibi bizim de 5-6-7-8 ay zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanma oluşturacağız. Değişiklikler olacak. 7 ayrı bölgeye ayrılıyoruz. Oyuncu analiz, takip kısmı farklı bir şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi yazılımla olacak. Hepsi gelecek seneki havuzu geliştirmek için olacak.