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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon başında geldi, Ocak'ta gidiyor...
Giriş Tarihi: 30.09.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 10:53

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Sezon başında geldi, Ocak'ta gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Erden Timur, devre arası ve gelecek sezon için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılılarda yeni transfer, Ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında geldi, Ocak’ta gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Mauro Icardi, Juan Mata, Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Erden Timur, devre arası ve gelecek sezon için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılılarda yeni transfer, Ocak ayında takımdan ayrılma kararı aldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında geldi, Ocak’ta gidiyor...

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'da, yeni yıldızlardan biri devre arasında takımdan ayrılabilir...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında geldi, Ocak’ta gidiyor...

Juan Mata, Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi üst düzey yıldızları transfer eden sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, transfer çalışmalarının devam ettiğini söylemişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında geldi, Ocak’ta gidiyor...

"GENİŞ BİR PLANIMIZ VAR"

Kulüp televizyonuna konuşan Timur, "Dört oyuncumuzun sözleşmesi bir yıllık. Aslında yüksek maaş. Oliviera'nın sözleşmesi dört yıllık. Porto'daki sözleşmesi de dört yıllıktı. Gelecek seneyi planlamak için birer yıllık planlamayı yaptık. Hangi yaşta olursa olsun, her oyuncu dört ve beş yıl sözleşme ister.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sürpriz ayrılık! Sezon başında geldi, Ocak’ta gidiyor...

Bir yıllık sözleşme nedeni oyuncunun ne kadar istediğini gösteriyor. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Detay veremem. Şu anki rakiplerimiz gibi bizim de 5-6-7-8 ay zamanımız var. Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanma oluşturacağız. Değişiklikler olacak. 7 ayrı bölgeye ayrılıyoruz. Oyuncu analiz, takip kısmı farklı bir şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi yazılımla olacak. Hepsi gelecek seneki havuzu geliştirmek için olacak.

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