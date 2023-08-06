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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı kahreden ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk’un prensi için rekor teklif: Dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 06.08.2023 21:48 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 21:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı kahreden ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk’un prensi için rekor teklif: Dünya devine gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Litvanya ekibi Zalgiris'i elemeyi başardı. Transfer çalışmalarını da itinayla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yaptığı dikkat çeken transferlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili de çok konuşuluyor. Son günlerde Yunus Akgün, Dries Mertens ve Mourtan'a teklifler geldiği söylenirken Okan Buruk'un geçtiğimiz sezon bir numaralı tercihine rekor teklifte bulunuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı kahreden ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk’un prensi için rekor teklif: Dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da aynı hedef doğrultusunda hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı kahreden ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk’un prensi için rekor teklif: Dünya devine gidiyor…

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı bir grafik çizmek isteyen Aslan, transfer gündemiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı kahreden ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk’un prensi için rekor teklif: Dünya devine gidiyor…

İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, transfer için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı kahreden ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk’un prensi için rekor teklif: Dünya devine gidiyor…

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İtalyan temsilcisi, Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira için Galatasaray'a teklifte bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı kahreden ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk’un prensi için rekor teklif: Dünya devine gidiyor…

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla geçirdiği ilk sezonunda taraftarın sevgilisi olan Torreira, takımın da bel kemiğiydi.

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