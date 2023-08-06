Giriş Tarihi: 06.08.2023 21:48 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 21:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı kahreden ayrılık gerçekleşiyor! Okan Buruk’un prensi için rekor teklif: Dünya devine gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Litvanya ekibi Zalgiris'i elemeyi başardı. Transfer çalışmalarını da itinayla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yaptığı dikkat çeken transferlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili de çok konuşuluyor. Son günlerde Yunus Akgün, Dries Mertens ve Mourtan'a teklifler geldiği söylenirken Okan Buruk'un geçtiğimiz sezon bir numaralı tercihine rekor teklifte bulunuldu. İşte son dakika haberinin detayları…