Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı yıkan ayrılık! Dünya devi Okan Buruk’un kalbini söküp alıyor…
Giriş Tarihi: 27.02.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 21:56

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı yıkan ayrılık! Dünya devi Okan Buruk’un kalbini söküp alıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezon başında yaptığı yıldız transferleri devre arasında da sürdürdü. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncuların yanına Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu da ekledi. Ancak son yaşanan transfer gelişmesi, Galatasaray'da taraftarı adeta yıkan nitelikte oldu. Dünya devi, bu sezon Okan Buruk'un en güvendiği yıldız isme kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı yıkan ayrılık! Dünya devi Okan Buruk’un kalbini söküp alıyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı yıkan ayrılık! Dünya devi Okan Buruk’un kalbini söküp alıyor…

Tecrübeli çalıştırıcıyla ligin ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, ilerleyen haftalarda formunu buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı yıkan ayrılık! Dünya devi Okan Buruk’un kalbini söküp alıyor…

Yaz transfer döneminde de kadrosunu dünya yıldızlarıyla dolduran Aslan, resmi maçlarda üst üste kazanma serisini de 15 maça çıkardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı yıkan ayrılık! Dünya devi Okan Buruk’un kalbini söküp alıyor…

Bu süreçte Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe'den alan sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle arasındaki puan farkını da 6'ya yükseltti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı yıkan ayrılık! Dünya devi Okan Buruk’un kalbini söküp alıyor…

TRANSFERLER DEVRE ARASINDA DA DEVAM ETTİ

Sezon başında kadroya katılan Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimlerin yanı sıra devre arasında da yıldız transferleri devam etti.

SON DAKİKA