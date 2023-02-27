Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarı yıkan ayrılık! Dünya devi Okan Buruk’un kalbini söküp alıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezon başında yaptığı yıldız transferleri devre arasında da sürdürdü. Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncuların yanına Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu da ekledi. Ancak son yaşanan transfer gelişmesi, Galatasaray'da taraftarı adeta yıkan nitelikte oldu. Dünya devi, bu sezon Okan Buruk'un en güvendiği yıldız isme kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları…