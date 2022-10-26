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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi Okan Buruk’u çok kızdırdı! O hata sonrası gözden çıkardı…
Giriş Tarihi: 26.10.2022 18:19 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 18:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi Okan Buruk’u çok kızdırdı! O hata sonrası gözden çıkardı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından büyük bir değişime giden Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sezona etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 3 haftada ise galibiyet alamadı. Bu durum teknik direktör Okan Buruk için de soru işaretleri yaratırken deneyimli çalıştırıcının kadroda revizyona gideceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline genç yıldız ise Okan Buruk'u çileden çıkartan isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi Okan Buruk’u çok kızdırdı! O hata sonrası gözden çıkardı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yeni yıldızı kattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi Okan Buruk’u çok kızdırdı! O hata sonrası gözden çıkardı…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi dünya yıldızlarını transfer eden Aslan, bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi Okan Buruk’u çok kızdırdı! O hata sonrası gözden çıkardı…

Geçtiğimiz yılın izlerini silmek isteyen sarı-kırmızılılar, ligin 11 haftasında topladığı 18 puanla 8. sırada yer aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi Okan Buruk’u çok kızdırdı! O hata sonrası gözden çıkardı…

Son 3 maçtır kazanılamayan maçlar ise okları Okan Buruk'un ve futbolcuların üzerine çevirdi. Öte yandan Galatasaray'da yoğun bir hakem eleştirisi de yapıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi Okan Buruk’u çok kızdırdı! O hata sonrası gözden çıkardı…

Galatasaray yönetimi ise her fırsatta Okan Buruk'a güvendiklerini deneyimli çalıştırıcıyla yola devam edeceklerini açıkladı.

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