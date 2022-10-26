Giriş Tarihi: 26.10.2022 18:19 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 18:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taraftarın sevgilisi Okan Buruk’u çok kızdırdı! O hata sonrası gözden çıkardı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından büyük bir değişime giden Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sezona etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 3 haftada ise galibiyet alamadı. Bu durum teknik direktör Okan Buruk için de soru işaretleri yaratırken deneyimli çalıştırıcının kadroda revizyona gideceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline genç yıldız ise Okan Buruk'u çileden çıkartan isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…