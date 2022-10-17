Tabii ki bu zorlu virajdan daha yüksek puanla çıkmayı düşünüyorduk ama bugün bizim için bir kaza oldu. Bundan sonra biz tekrar ayağa kalkıp bunu düzelteceğiz. Galatasaray taraftarının bundan hiç şüphesi olmasın. Bize güvensin. Oyuncularımıza güvensin. Biz daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.