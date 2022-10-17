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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk sonrası yeni hoca...
Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:54

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk sonrası yeni hoca...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da Kayserispor yenilgisi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sezonun 2. yenilgisini alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a ciddi eleştiriler yapılırken, kulüpte taşları yerinden oynatacak bir teknik direktör gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk sonrası yeni hoca...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da Kayserispor yenilgisi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sezonun 2. yenilgisini alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a ciddi eleştiriler yapılırken, kulüpte taşları yerinden oynatacak bir teknik direktör gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk sonrası yeni hoca...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin odağındaki isim oldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk sonrası yeni hoca...

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Buruk, "İyi bir takımız. İyi bir kadromuz var. Oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray taraftarı bu takıma çok inandı, bize çok inandı ve takımın arkasında burada da gördük, Kayseri'de de inanılmaz bir şekilde karşıladılar. Maçlarımız çok dolu bir şekilde geçiyor. Bu sene 9'uncu maç 6'ncı deplasmanı oynadık.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk sonrası yeni hoca...

Tabii ki bu zorlu virajdan daha yüksek puanla çıkmayı düşünüyorduk ama bugün bizim için bir kaza oldu. Bundan sonra biz tekrar ayağa kalkıp bunu düzelteceğiz. Galatasaray taraftarının bundan hiç şüphesi olmasın. Bize güvensin. Oyuncularımıza güvensin. Biz daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk sonrası yeni hoca...

DURAN TOP ANTRENÖRÜ GELMİŞTİ

Süper Lig'deki ikinci yenilgisini alan sarı-kırmızılılarda kayıp 3 puanın ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

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