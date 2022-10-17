Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:54
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
13:54
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Okan Buruk sonrası yeni hoca...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da Kayserispor yenilgisi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sezonun 2. yenilgisini alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a ciddi eleştiriler yapılırken, kulüpte taşları yerinden oynatacak bir teknik direktör gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...