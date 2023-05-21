Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 19:40

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde zirvede yer alan Galatasaray, son olarak sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 35. haftada aldığı galibiyetle puanını 79 yapan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda. Okan Buruk ve öğrencileri, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Şimdiden Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Erden Timur, bir dünya yıldızını daha getirmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…