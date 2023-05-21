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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…
Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 19:40

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde zirvede yer alan Galatasaray, son olarak sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 35. haftada aldığı galibiyetle puanını 79 yapan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda. Okan Buruk ve öğrencileri, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanında kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Şimdiden Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Erden Timur, bir dünya yıldızını daha getirmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…

Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…

Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Erden Timur taraftarı coşturacak: Dünya yıldızı geliyor…

Şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışıyor.

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