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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin hocası olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama yapıldı…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 21:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin hocası olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama yapıldı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, hayal kırıklıklarıyla geçen sezonu 13. sırada tamamladı. 11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak olan sarı-kırmızılı takımda en çok merak edilen konu ise yeni teknik direktörün kim olacağı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceği bilinirken, yeni çalıştırıcı hakkında flaş iddialar gelmeye devam ediyor. İsmi Galatasaray ile anılan teknik direktör için resmi açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin hocası olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama yapıldı…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray, gelecek sezon için başkanlık seçimini bekliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin hocası olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama yapıldı…

Domenec Torrent yönetiminde ligi 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte gözlerini başkanlık seçimine çevirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin hocası olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama yapıldı…

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in başkanlık için yarışacağı seçimden sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktörü de belli olacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin hocası olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama yapıldı…

Okan Buruk, Fatih Terim ve Nuri Şahin gibi isimlerin teknik direktörlük için ismi geçerken İtalyan basınından flaş bir iddia gelmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin hocası olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama yapıldı…

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor, teknik direktörlük görevi için yeniden sarı-kırmızılı camia ile anılmaya başladı.

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