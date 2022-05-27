Giriş Tarihi: 27.05.2022 21:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 21:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin hocası olacağı iddia edilmişti! Resmi açıklama yapıldı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, hayal kırıklıklarıyla geçen sezonu 13. sırada tamamladı. 11 Haziran'da başkanlık seçimi yapılacak olan sarı-kırmızılı takımda en çok merak edilen konu ise yeni teknik direktörün kim olacağı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceği bilinirken, yeni çalıştırıcı hakkında flaş iddialar gelmeye devam ediyor. İsmi Galatasaray ile anılan teknik direktör için resmi açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları…