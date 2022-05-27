Giriş Tarihi: 27.05.2022 00:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 00:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin ilk transferi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu taraftarın sevgilisini geri getiriyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, gözlerini 11 Haziran'da yapılacak seçime çevirdi. İki adayla başkanlık seçimine girecek olan sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon hazırlıklarına yeni başkanıyla birlikte başlayacak. Teknik direktör değişikliği de yaşaması beklenen Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, transferde iddialı adımlar atmanın peşinde. Hamamcıoğlu, bir dönem Galatasaray'da forma giyen taraftarın sevgilisi olan yıldız ismi yeniden takıma katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…