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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin ilk transferi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu taraftarın sevgilisini geri getiriyor…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 00:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 00:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin ilk transferi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu taraftarın sevgilisini geri getiriyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, gözlerini 11 Haziran'da yapılacak seçime çevirdi. İki adayla başkanlık seçimine girecek olan sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon hazırlıklarına yeni başkanıyla birlikte başlayacak. Teknik direktör değişikliği de yaşaması beklenen Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, transferde iddialı adımlar atmanın peşinde. Hamamcıoğlu, bir dönem Galatasaray'da forma giyen taraftarın sevgilisi olan yıldız ismi yeniden takıma katmak istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin ilk transferi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu taraftarın sevgilisini geri getiriyor…

Son dakika haberleri… Kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin ilk transferi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu taraftarın sevgilisini geri getiriyor…

Fatih Terim ile başlanan sezonda yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atan Galatasaray, adeta bozguna uğradı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin ilk transferi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu taraftarın sevgilisini geri getiriyor…

Terim dönemi boyunca Avrupa'da başarılı olan takım, Süper Lig'de dökülürken ligin ikinci yarısında görevine son verildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin ilk transferi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu taraftarın sevgilisini geri getiriyor…

Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımı düzlüğe çıkaramadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yeni yönetimin ilk transferi belli oldu! Eşref Hamamcıoğlu taraftarın sevgilisini geri getiriyor…

Torrent'in döneminde Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Süper Lig'de de alt sıralardan kurtulmakta zorlandı.

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