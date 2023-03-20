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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yılın sürpriz transferi olmuştu! Taraftarı yıkan haber geldi: Yıldız isim ayrılık kararı aldı…
Giriş Tarihi: 20.03.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 18:12

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yılın sürpriz transferi olmuştu! Taraftarı yıkan haber geldi: Yıldız isim ayrılık kararı aldı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle büyük sükse yaratan Galatasaray, sezon başında kurulan kadroyla birlikte şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Lige de iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, tam 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Süper Lig rekoru kırdı. Son oynanan Konyaspor maçını kaybeden Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvedeki yerini koruyor. Bu sırada sarı-kırmızılı ekipte flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transferiyle taraftarı sevinçten havalara uçuran yıldız oyuncu, ayrılık kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yılın sürpriz transferi olmuştu! Taraftarı yıkan haber geldi: Yıldız isim ayrılık kararı aldı…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından kısa sürede toparlanan Galatasaray, bu sezon dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro kurdu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yılın sürpriz transferi olmuştu! Taraftarı yıkan haber geldi: Yıldız isim ayrılık kararı aldı…

Dursun Özbek ve Erden Timur işbirliğiyle yaz transfer döneminde birden fazla yıldız ismi transfer eden sarı-kırmızılılar, ligde de zirvedeki yerini koruyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yılın sürpriz transferi olmuştu! Taraftarı yıkan haber geldi: Yıldız isim ayrılık kararı aldı…

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihine geçen Galatasaray, tam 14 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yılın sürpriz transferi olmuştu! Taraftarı yıkan haber geldi: Yıldız isim ayrılık kararı aldı…

Bu süreçte rakibi Fenerbahçe'den liderliği kapan Aslan, 6 puan farkla zirvede yoluna devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yılın sürpriz transferi olmuştu! Taraftarı yıkan haber geldi: Yıldız isim ayrılık kararı aldı…

Şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösterilen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

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