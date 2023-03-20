Giriş Tarihi: 20.03.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 18:12

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da yılın sürpriz transferi olmuştu! Taraftarı yıkan haber geldi: Yıldız isim ayrılık kararı aldı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle büyük sükse yaratan Galatasaray, sezon başında kurulan kadroyla birlikte şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Lige de iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, tam 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Süper Lig rekoru kırdı. Son oynanan Konyaspor maçını kaybeden Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvedeki yerini koruyor. Bu sırada sarı-kırmızılı ekipte flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transferiyle taraftarı sevinçten havalara uçuran yıldız oyuncu, ayrılık kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları…