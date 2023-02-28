Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:38
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
13:49
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Roma'dan dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray durmak bilmiyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam Cimbom, Ronaldo'nun takım arkadaşı Anderson Talisca'yı gündemine aldı ve oyuncu için çok konuşulacak bir bilgi gündeme geldi. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme...