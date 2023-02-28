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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 13:49

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Roma'dan dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray durmak bilmiyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam Cimbom, Ronaldo'nun takım arkadaşı Anderson Talisca'yı gündemine aldı ve oyuncu için çok konuşulacak bir bilgi gündeme geldi. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...

Spor Toto Süper Ligi'nde liderliğini devam ettiren Galatasaray'da ara transfer döneminde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Roma'dan dünya yıldızı olan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...

Bu sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Okan Buruk'lu Galatasaray'da hedefler büyüyor. Dünya yıldızları için kolları sıvayan camiada bir transfer daha yapmak için harekete geçti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...

G.SARAY'DAN BİR YILDIZ OYUNCU TRANSFERİ DAHA

Icardi, Mertens, Mata, Rashica, Yusuf Demir, Kaan Ayhan, Torreira, Midtsjö, Ross, Sam Adekugbe, Abdülkerim Bardakçı, Oliveira ve son olarak Zaniolo gibi yıldızları transfer eden Cimbom, flaş bir iddiaya göre bir dünya yıldızıyla daha anlaşmaya vardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...

TALISCA İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray, Suudi Arabistan Al-Nassr'da Ronaldo'nun da takım arkadaşı olan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile anlaşmaya vardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Anderson Talisca bombası! Anlaşmaya varıldı...

Jryan Hfc'de yer alan bir habrede, Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, Al Nassr'a devam etmeyeceğini bildirdi. Haberde, golcü oyuncunun Galatasaray ile anlaşma sağladığı yazıldı.

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