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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Angelino için flaş görüşme! Almanlar duyurdu...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 16:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Angelino için flaş görüşme! Almanlar duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Fenerbahçe'ye karşı ligde liderlik için mücadele veren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde eski oyuncusu Berkan Kutlu'yu takıma geri çağıran Aslan'da gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Angelino için flaş bir görüşme yapıldı. İşte Almanların duyurduğu o görüşmenin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Angelino için flaş görüşme! Almanlar duyurdu...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Angelino için flaş görüşme! Almanlar duyurdu...

Kupada yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, ligde son maçında Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Angelino için flaş görüşme! Almanlar duyurdu...

Galatasaray, ara transfer döneminde ise Genoa'ya kiralık giden eski oyuncusu Berkan Kutlu'yu geri çağırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Angelino için flaş görüşme! Almanlar duyurdu...

İlk hamlesini Berkan'dan yana yapan Cimbom'da gözler yeni transferlere ve takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Angelino için flaş görüşme! Almanlar duyurdu...

GALATASARAY'DAN ORTA SAHA HAMLESİ GELECEK

Orta saha bölgesi için Mario Pasalic ve Daichi Kamada'yı gündemine bulunduran sarı-kırmızılılar, yakın zamanda iki oyuncu için resmi girişimlerde bulunacak.

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