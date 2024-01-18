Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
16:13
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Angelino için flaş görüşme! Almanlar duyurdu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Fenerbahçe'ye karşı ligde liderlik için mücadele veren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde eski oyuncusu Berkan Kutlu'yu takıma geri çağıran Aslan'da gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Angelino için flaş bir görüşme yapıldı. İşte Almanların duyurduğu o görüşmenin detayları...