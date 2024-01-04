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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bomba yıldız transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi olacak...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:03

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bomba yıldız transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi olacak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta evinde Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon sol bek konusunda büyük problemler yaşayan Cimbom, aradığı yıldızı buldu. Yönetim, Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda harekete geçti ve yıldız oyuncuyla görüşme yapacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve o yıldız isim...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba yıldız transferi! Okan Buruk’un yeni gözdesi olacak...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan Galatasaray, bu hafta evinde Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki karşılaşma, pazar günü akşam 19.00'da başlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba yıldız transferi! Okan Buruk’un yeni gözdesi olacak...

DÖRT MAÇIN BİLETLERİ AYNI ANDA SATILACAK

Ertelenmiş borçları bulunan Galatasaray'da yönetim harıl harıl para arıyor. Loca sahiplerine yenileme için telefon açmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, bilet satışını kısa vadeli çözüm olarak gördü.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba yıldız transferi! Okan Buruk’un yeni gözdesi olacak...

Galatasaray'ın Süper Lig'de RAMS Park'ta oynayacağı sıradaki 4 maçın biletleri ayrı ayrı, aynı anda satışa sunulacak. Cimbom, Ocak ayı içerisinde Konyaspor'un ardından Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba yıldız transferi! Okan Buruk’un yeni gözdesi olacak...

ABDÜLKERİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Galatasaray'ın geçen sezonun başında Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksidinin ödenmediği için yeşil-beyazlı kulüp ihtar çekmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba yıldız transferi! Okan Buruk’un yeni gözdesi olacak...

Sarı-kırmızılılar, 250 bin Euro'luk (8.1 milyon TL) bu bedeli dün göndererek sorunu giderdi.

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