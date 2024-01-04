Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba yıldız transferi! Okan Buruk’un yeni gözdesi olacak...

ABDÜLKERİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Galatasaray'ın geçen sezonun başında Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksidinin ödenmediği için yeşil-beyazlı kulüp ihtar çekmişti.