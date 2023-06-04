Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF’ye bildirildi

Son dakika Galatasaray haberleri: 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da başarının en büyük mimarlarından biri, teknik direktör Okan Buruk olmuştu... Sezon başından bu yana sarı-kırmızılı takımın başında birçok rekor kıran ve ilk sezonunda takımını şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adamla ilgili, Galatasaray'dan flaş bir karar geldi. İşte tüm ayrıntılar...