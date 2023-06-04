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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF'ye bildirildi
Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF'ye bildirildi

Son dakika Galatasaray haberleri: 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da başarının en büyük mimarlarından biri, teknik direktör Okan Buruk olmuştu... Sezon başından bu yana sarı-kırmızılı takımın başında birçok rekor kıran ve ilk sezonunda takımını şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adamla ilgili, Galatasaray'dan flaş bir karar geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF’ye bildirildi

Son dakika Galatasaray haberleri: 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da başarının en büyük mimarlarından biri, teknik direktör Okan Buruk olmuştu... Sezon başından bu yana sarı-kırmızılı takımın başında birçok rekor kıran ve ilk sezonunda takımını şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adamla ilgili, Galatasaray'dan flaş bir karar geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF’ye bildirildi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, tarihinin 23. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF’ye bildirildi

Sezon başında tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, elde edilen başarı sonrası büyük sevinç yaşamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF’ye bildirildi

İLK YILINDA ZAFER

Galatasaray'da başarının en büyük mimarı olan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk sezonunda mutlu sona ulaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF’ye bildirildi

Futbolculuk döneminde Galatasaray ile 7 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 Süper Kupa kaldıran Okan Buruk 49 yaşında sarı kırmızılı camiaya geldiği ilk sezonda teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaştı.

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