Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:04
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
16:04
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan derbi öncesi flaş Okan Buruk kararı! TFF'ye bildirildi
Son dakika Galatasaray haberleri: 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da başarının en büyük mimarlarından biri, teknik direktör Okan Buruk olmuştu... Sezon başından bu yana sarı-kırmızılı takımın başında birçok rekor kıran ve ilk sezonunda takımını şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adamla ilgili, Galatasaray'dan flaş bir karar geldi. İşte tüm ayrıntılar...