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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 11:52

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, sezonun ilk yenilgisini almış oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrası öne geçen Giresunspor, sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların yenilgisiyle sonuçlanan mücadelenin ardından ortaya çıkan detay, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, sezonun ilk yenilgisini almış oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrası öne geçen Giresunspor, sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların yenilgisiyle sonuçlanan mücadelenin ardından ortaya çıkan detay, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...

Süper Lig'de ilk yenilgisini alan Galatasaray, Giresunspor'a Nef Stadı'nda 1-0 kaybederken taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...

Galatasaray'ın geçen sezonlardaki kanayan yarası yine hortladı. Nef Stadı'nda Bitexen Giresunspor'a karşı kazanamayan Aslan'a 1-0'lık yenilgiyi yine bireysel hata getirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...

25 PUAN KAYIP

Sarı-kırmızılılar, 'gole sebep olan bireysel hatalardan' dolayı Süper Lig'de çok çekti. Son 3 sezonda 9 futbolcu yüzünden kalesinde 17 gol gören Cimbom, toplamda 25 puanı çimlere gömdü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...

2020-21'de 8 kez hata yapan Galatasaray, geçen sezon yine aynı sayıyla kendini tekrarladı. Bu yıl da daha ikinci haftada bireysel hatayla kayıp verildi.

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