Giriş Tarihi: 15.08.2022 11:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
11:52
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ı kahreden detay! Giresunspor maçı sonrası ortaya çıktı, son 3 sezonda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, sezonun ilk yenilgisini almış oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrası öne geçen Giresunspor, sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların yenilgisiyle sonuçlanan mücadelenin ardından ortaya çıkan detay, Galatasaray taraftarını şaşkına çevirdi. İşte tüm ayrıntılar...