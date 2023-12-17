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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı yıkan ayrılık! İspanyollar resmen duyurdu: Okan Buruk’un vazgeçilmezi gidiyor…
Giriş Tarihi: 17.12.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 23:14

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı yıkan ayrılık! İspanyollar resmen duyurdu: Okan Buruk’un vazgeçilmezi gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, Süper Lig'de 40 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk 15 haftasında oldukça başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken maçlar oynadı. Devler Ligi'nde mücadele ettiği Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu grupta üçüncü bitiren Aslan, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Öte yandan ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez ismi için dev kulüp devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı yıkan ayrılık! İspanyollar resmen duyurdu: Okan Buruk’un vazgeçilmezi gidiyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı yıkan ayrılık! İspanyollar resmen duyurdu: Okan Buruk’un vazgeçilmezi gidiyor…

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız oyuncu transferleriyle adından söz ettiren Aslan, ligin ilk 15 haftalık diliminde 40 puan topladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı yıkan ayrılık! İspanyollar resmen duyurdu: Okan Buruk’un vazgeçilmezi gidiyor…

Rakibi Fenerbahçe'yle kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren sarı-kırmızılı ekip, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik dışında tüm maçlarını kazandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı yıkan ayrılık! İspanyollar resmen duyurdu: Okan Buruk’un vazgeçilmezi gidiyor…

Devre arası transfer döneminin yaklaştığı günlerde çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, eksik parçaları da Ocak'ta tamamlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı yıkan ayrılık! İspanyollar resmen duyurdu: Okan Buruk’un vazgeçilmezi gidiyor…

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transfer görüşmelerini yürüten yönetim, ilk olarak sol bek için bir oyuncu bakıyor.

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