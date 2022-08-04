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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın başı Sevilla ile dertte! Marcao’dan sonra bir başka yıldız için geliyorlar…
Giriş Tarihi: 04.08.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 07:43

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın başı Sevilla ile dertte! Marcao’dan sonra bir başka yıldız için geliyorlar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha ve forvet bölgeleri için oyuncu arayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Marcao'yu bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya satmıştı. Marcao'nun satışından elde edilen geliri kullanan Aslan, kadrosunda tutmayı planladığı bir diğer yıldızı da Sevilla'ya kaptırabilir. İspanyol ekibi, Marcao'dan sonra takımın başrol oyuncularından birisi denebilecek isim için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın başı Sevilla ile dertte! Marcao’dan sonra bir başka yıldız için geliyorlar…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonu oldukça kötü noktalayan Galatasaray, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın başı Sevilla ile dertte! Marcao’dan sonra bir başka yıldız için geliyorlar…

Dursun Özbek'in başkanlık koltuğunu almasıyla birlikte göreve gelen Okan Buruk, takımını yeni sezona hazırlıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın başı Sevilla ile dertte! Marcao’dan sonra bir başka yıldız için geliyorlar…

Sezon öncesi hazırlık kampını Fiorentina galibiyetiyle kapatan Aslan, transferde de hareketli günler geçiriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın başı Sevilla ile dertte! Marcao’dan sonra bir başka yıldız için geliyorlar…

Orta saha ve forvet bölgesi için transfer yapması beklenen Galatasaray'ın Lucas Torreira ve Mertens ile görüştüğü iddia edildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın başı Sevilla ile dertte! Marcao’dan sonra bir başka yıldız için geliyorlar…

Bu transferlerde hızlıca sonuç almak isteyen sarı-kırmızılı ekip için taraftarı yıkan bir haber geldi.

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