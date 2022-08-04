Giriş Tarihi: 04.08.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 07:43

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın başı Sevilla ile dertte! Marcao’dan sonra bir başka yıldız için geliyorlar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha ve forvet bölgeleri için oyuncu arayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Marcao'yu bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya satmıştı. Marcao'nun satışından elde edilen geliri kullanan Aslan, kadrosunda tutmayı planladığı bir diğer yıldızı da Sevilla'ya kaptırabilir. İspanyol ekibi, Marcao'dan sonra takımın başrol oyuncularından birisi denebilecek isim için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…