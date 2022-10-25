Giriş Tarihi: 25.10.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 20:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın genç yıldızı temelli ayrılıyor! Kiralık gittiği takımda göze girmişti: Devre arasında çılgın gelir…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerle taraftarını heyecanlandırmıştı. Dünya yıldızlarıyla dolu kadrosuyla birlikte şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında flaş transfer gelişmeleri yaşayabilir. Bu sezon birçok oyuncusunu kiralık olarak gönderen Aslan, bu oyuncuların performanslarını da yakından takip ediyor. Bu isimler arasında yer alan genç yıldız, Galatasaray'ın yüzünü güldürebilir. İşte son dakika haberinin detayları…