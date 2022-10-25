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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın genç yıldızı temelli ayrılıyor! Kiralık gittiği takımda göze girmişti: Devre arasında çılgın gelir…
Giriş Tarihi: 25.10.2022 19:57 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 20:04

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın genç yıldızı temelli ayrılıyor! Kiralık gittiği takımda göze girmişti: Devre arasında çılgın gelir…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerle taraftarını heyecanlandırmıştı. Dünya yıldızlarıyla dolu kadrosuyla birlikte şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında flaş transfer gelişmeleri yaşayabilir. Bu sezon birçok oyuncusunu kiralık olarak gönderen Aslan, bu oyuncuların performanslarını da yakından takip ediyor. Bu isimler arasında yer alan genç yıldız, Galatasaray'ın yüzünü güldürebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın genç yıldızı temelli ayrılıyor! Kiralık gittiği takımda göze girmişti: Devre arasında çılgın gelir…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından bu sezon büyük bir değişim yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın genç yıldızı temelli ayrılıyor! Kiralık gittiği takımda göze girmişti: Devre arasında çılgın gelir…

Ligin ilk 11 haftasında 18 puan toplayan Aslan, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla şampiyonluk hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın genç yıldızı temelli ayrılıyor! Kiralık gittiği takımda göze girmişti: Devre arasında çılgın gelir…

Yaz aylarında birçok oyuncusunu da kiralık olarak gönderen sarı-kırmızılı ekip, bu isimleri yakından takip ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın genç yıldızı temelli ayrılıyor! Kiralık gittiği takımda göze girmişti: Devre arasında çılgın gelir…

Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Mostafa Mohamed, Luyindama ve Taylan Antalyalı gibi birçok oyuncu kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın genç yıldızı temelli ayrılıyor! Kiralık gittiği takımda göze girmişti: Devre arasında çılgın gelir…

MOSTAFA MOHAMED BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yapılan gençlik aşısının ilk meyvelerinden birisi olan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımda kısa süredeki performansıyla beğeni toplamıştı.

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