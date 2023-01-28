Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılılar aldığı bu galibiyetle rekor kırarken, Giresun'daki galibiyetle birçok ilk de yaşanmış oldu. İşte tüm detaylar...