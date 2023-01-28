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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Giresun'da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 22:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 22:03

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Giresun'da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılılar aldığı bu galibiyetle rekor kırarken, Giresun'daki galibiyetle birçok ilk de yaşanmış oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın Giresun’da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılılar aldığı bu galibiyetle rekor kırarken, Giresun'daki galibiyetle birçok ilk de yaşanmış oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın Giresun’da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın Giresun’da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 44. dakikada penaltı kazandı ancak Mauro Icardi, Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'yi geçemedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın Giresun’da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...

Galatasaray gol perdesini, 45+3'te Mertens ile açtı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın Giresun’da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...

İKİNCİ YARIDA AÇILDILAR

İkinci yarıda oyuna ağırlığını daha çok koyan sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Leo Dubois, 89. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün'ün golleriyle skoru 4-0'a getirdi ve 3 puana ulaştı.

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