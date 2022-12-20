Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 18:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın imdadına eski dostu yetişti! Okan Buruk’un göndermek istediği yıldızı Selçuk İnan kapıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yola devam eden Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan önce yakaladığı galibiyet serisini sürdürerek ligin ilk devresini liderlik koltuğunda kapatmak istiyor. Bu sırada transfer de oldukça hareketli günler geçiren Aslan, Okan Buruk'un 'gönderilsin' raporu verdiği yıldız oyuncuya takım arıyor. Galatasaray'ın takım aradığı yıldız oyuncuyu ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın istediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…