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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın imdadına eski dostu yetişti! Okan Buruk’un göndermek istediği yıldızı Selçuk İnan kapıyor…
Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 18:31

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın imdadına eski dostu yetişti! Okan Buruk’un göndermek istediği yıldızı Selçuk İnan kapıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yola devam eden Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan önce yakaladığı galibiyet serisini sürdürerek ligin ilk devresini liderlik koltuğunda kapatmak istiyor. Bu sırada transfer de oldukça hareketli günler geçiren Aslan, Okan Buruk'un 'gönderilsin' raporu verdiği yıldız oyuncuya takım arıyor. Galatasaray'ın takım aradığı yıldız oyuncuyu ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın istediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın imdadına eski dostu yetişti! Okan Buruk’un göndermek istediği yıldızı Selçuk İnan kapıyor…

Son dakika haberleri… Bu sezon Okan Buruk teknik direktörlüğünde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, ligin ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergilemişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın imdadına eski dostu yetişti! Okan Buruk’un göndermek istediği yıldızı Selçuk İnan kapıyor…

İlerleyen haftalarda formunu bulan Galatasaray, Dünya Kupası arasından önceki 3 maçta 3 galibiyet alarak bir seri yakaladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın imdadına eski dostu yetişti! Okan Buruk’un göndermek istediği yıldızı Selçuk İnan kapıyor…

Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i deviren sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasına da moralli girdi. Bu arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Aslan, ligin dönüşünde İstanbulspor ile karşılaşacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın imdadına eski dostu yetişti! Okan Buruk’un göndermek istediği yıldızı Selçuk İnan kapıyor…

Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü İstanbulspor ile mücadele edecek olan Aslan, bir yandan da transfere mesai harcıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın imdadına eski dostu yetişti! Okan Buruk’un göndermek istediği yıldızı Selçuk İnan kapıyor…

Gelecek ve gönderilecek oyuncular için bir rapor hazırlayan Okan Buruk, devre arası için bu raporunu yönetime sundu.

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