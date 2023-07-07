Giriş Tarihi: 07.07.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 19:43

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Boey ve Nelsson derken Okan Buruk’un genç prensi gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Henüz taraftarını memnun edecek bir transfer açıklamayan sarı-kırmızılı ekip, Leandro Paredes, Mauro Icardi ve Milot Rashica gibi isimler için yoğun uğraşlarını sürdürüyor. Bir yandan da geride bıraktığımız sezonda yıldızını parlatan isimlere gelen teklifleri değerlendiren Aslan, kimsenin beklemediği sürpriz oyuncusuna gelen teklifle kasasını doldurabilir. İşte son dakika haberinin detayları…