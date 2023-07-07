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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Boey ve Nelsson derken Okan Buruk’un genç prensi gidiyor…
Giriş Tarihi: 07.07.2023 19:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 19:43

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Boey ve Nelsson derken Okan Buruk’un genç prensi gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Henüz taraftarını memnun edecek bir transfer açıklamayan sarı-kırmızılı ekip, Leandro Paredes, Mauro Icardi ve Milot Rashica gibi isimler için yoğun uğraşlarını sürdürüyor. Bir yandan da geride bıraktığımız sezonda yıldızını parlatan isimlere gelen teklifleri değerlendiren Aslan, kimsenin beklemediği sürpriz oyuncusuna gelen teklifle kasasını doldurabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Boey ve Nelsson derken Okan Buruk’un genç prensi gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Boey ve Nelsson derken Okan Buruk’un genç prensi gidiyor…

Tarihi bir sezonu geride bırakarak yeni sezona hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde çalışıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Boey ve Nelsson derken Okan Buruk’un genç prensi gidiyor…

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma mücadelesi de verecek olan Aslan, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da transferde şov yapmanın peşinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Boey ve Nelsson derken Okan Buruk’un genç prensi gidiyor…

Şampiyonlar Ligi elemelerine kısa bir süre kala henüz taraftarı memnun eden bir transfer yapamayan Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşanabilir.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Boey ve Nelsson derken Okan Buruk’un genç prensi gidiyor…

Victor Nelsson ve Sacha Boey'e gelen teklifleri yeterli derecede bulmayan Galatasaray, bu oyuncularla Şampiyonlar Ligi oynamayı istiyor.

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