Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Dünya devi taraftarın sevgilisini devre arasında kapıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, ligin ilk 14 haftasında topladığı 27 puanla taraftarına güven verdi. Son oynanan Başakşehir maçında alınan 7-0'lık galibiyetle büyük moral depolayan Aslan, Dünya Kupası arasına keyifli girdi. Aradan sonra da kaybetmeden yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, devre arasında kadrosunu yeniden gözden geçirecek. Bu sırada Galatasaray'ın yıldız ismine sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…