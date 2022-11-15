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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Dünya devi taraftarın sevgilisini devre arasında kapıyor…
Giriş Tarihi: 15.11.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 22:51

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Dünya devi taraftarın sevgilisini devre arasında kapıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, ligin ilk 14 haftasında topladığı 27 puanla taraftarına güven verdi. Son oynanan Başakşehir maçında alınan 7-0'lık galibiyetle büyük moral depolayan Aslan, Dünya Kupası arasına keyifli girdi. Aradan sonra da kaybetmeden yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, devre arasında kadrosunu yeniden gözden geçirecek. Bu sırada Galatasaray'ın yıldız ismine sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Dünya devi taraftarın sevgilisini devre arasında kapıyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü sıralamalarından birisini elde neden Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Dünya devi taraftarın sevgilisini devre arasında kapıyor…

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız transferleriyle birlikte şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Aslan, sezonun ilk bölümünü moralli kapattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Dünya devi taraftarın sevgilisini devre arasında kapıyor…

Ligin ilk 14 haftasında 27 puan toplayan Galatasaray, Dünya Kupası arasına Başakşehir'den aldığı 7-0'lık galibiyetle girerek taraftarına da güven aşıladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Dünya devi taraftarın sevgilisini devre arasında kapıyor…

Aradan sonra galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosunu yeniden gözden geçirecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın kasası beklemediği yerden dolacak! Dünya devi taraftarın sevgilisini devre arasında kapıyor…

Bir dünya yıldızı transferi daha yapmak isteyen Galatasaray'da ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Okan Buruk Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'in gönderilmesi raporunu vermişti.

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