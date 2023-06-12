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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Okan Buruk’a dünya yıldızı şampiyonluk hediyesi…
Giriş Tarihi: 12.06.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 22:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Okan Buruk’a dünya yıldızı şampiyonluk hediyesi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, şimdiden gelecek sezon için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 farklı eleme turu oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, eleme maçlarına kadar kadrosunu takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda ilk olarak golcü transferini tamamlamaya çalışan Aslan, Mauro Icardi ile anlaşılamaması halinde alternatiflerin hızlıca devreye girmesini sağlayacak. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da yeni golcü bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Okan Buruk’a dünya yıldızı şampiyonluk hediyesi…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz yıl büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, bu sezona Okan Buruk ve ekibiyle birlikte başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Okan Buruk’a dünya yıldızı şampiyonluk hediyesi…

Yaz transfer döneminde kadrosunun büyük bir bölümünü revize eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun en büyük adayı konumuna geldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Okan Buruk’a dünya yıldızı şampiyonluk hediyesi…

Dünya yıldızlarıyla birlikte Süper Lig'de iddiasını arttıran Galatasaray'da Okan Buruk da oynattığı futbolla takdirleri topladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Okan Buruk’a dünya yıldızı şampiyonluk hediyesi…

Sezon boyunca özellikle derbilerde alınan sonuçlar ve 14 maçlık galibiyet serisi şampiyonluğun mimarı kritik noktalar oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Okan Buruk’a dünya yıldızı şampiyonluk hediyesi…

Süper Lig'i 88 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına da şimdiden başladı.

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