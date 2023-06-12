Giriş Tarihi: 12.06.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 22:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Okan Buruk’a dünya yıldızı şampiyonluk hediyesi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, şimdiden gelecek sezon için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 farklı eleme turu oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, eleme maçlarına kadar kadrosunu takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda ilk olarak golcü transferini tamamlamaya çalışan Aslan, Mauro Icardi ile anlaşılamaması halinde alternatiflerin hızlıca devreye girmesini sağlayacak. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da yeni golcü bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…