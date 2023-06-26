Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…
Giriş Tarihi: 26.06.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 21:15

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlk olarak golcü ve orta saha transferini bitirmek isteyen Aslan, bu doğrultuda Okan Buruk'un da raporları dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Bu sırada Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir golcü oyuncu geldi. İspanyollar, sarı-kırmızılı ekibin yeni golcüsünü duyurdu. Taraftarlarda büyük heyecan yaratan bu oyuncu, tam 63 milyon Euro'ya transfer olmuştu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…

Ligin ilk 10 haftasından sonra sıçrama yapan Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerle tarihi bir seriye de imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm konsantrasyonunu lige veren Aslan, tam 88 puanla sezonu şampiyon tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…

Rekor bir şampiyonluk elde eden Galatasaray, sezonun bitmesinin hemen ardından gelecek sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek adına kadrosunu güçlendirmek için çabalayan Cimbom, flaş bir transfere imza atabilir.

SON DAKİKA