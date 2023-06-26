Giriş Tarihi: 26.06.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 21:15

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni golcüsünü duyurdular! Mauro Icardi derken 63 milyon Euro’luk yıldız geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlk olarak golcü ve orta saha transferini bitirmek isteyen Aslan, bu doğrultuda Okan Buruk'un da raporları dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Bu sırada Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir golcü oyuncu geldi. İspanyollar, sarı-kırmızılı ekibin yeni golcüsünü duyurdu. Taraftarlarda büyük heyecan yaratan bu oyuncu, tam 63 milyon Euro'ya transfer olmuştu. İşte son dakika haberinin detayları…