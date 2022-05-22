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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 22:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 22:51

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, ligi 13. sırada tamamladı. Bu sezon 52 puan toplayan sarı-kırmızılılar, çalkantılı geçen sezonun ardından gözlerini yeni sezona dikti. Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte yeni bir döneme girecek olan Galatasaray'da Domenec Torrent'in yerini alacak teknik direktör de merakla bekleniyor. Galatasaraylıların üzerinde yoğunlaştığı isim Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İtalyan basını ise taraftarları şaşırtacak bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona büyük umutlarla giren Galatasaray, sezon başında yapılan transferlerle Avrupa'da ve ligde başarı hedefledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?

Fatih Terim'in yönetiminde işler Galatasaray'ın umduğu gibi gitmezken, Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar sarı-kırmızılı takımı çıkmaza soktu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?

Terim'in gönderilmesinin ardından göreve gelen Domenec Torrent de Galatasaray'ı düzlüğe çıkaramadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?

2021-2022 sezonunda 52 puana ulaşan Galatasaray, sezonu 13. sırada tamamladı ve gözlerini başkanlık seçimine çevirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında gerçekleşecek seçim, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü de belirleyecek.

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