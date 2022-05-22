Giriş Tarihi: 22.05.2022 22:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 22:51

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yeni hocası için bomba iddia! Okan Buruk resmen açıkladı… Igor Tudor dönüyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, ligi 13. sırada tamamladı. Bu sezon 52 puan toplayan sarı-kırmızılılar, çalkantılı geçen sezonun ardından gözlerini yeni sezona dikti. Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimiyle birlikte yeni bir döneme girecek olan Galatasaray'da Domenec Torrent'in yerini alacak teknik direktör de merakla bekleniyor. Galatasaraylıların üzerinde yoğunlaştığı isim Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İtalyan basını ise taraftarları şaşırtacak bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…