Giriş Tarihi: 27.08.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
18:42
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yeni on numarasını duyurdular! Yılın transferi: 60 milyonluk yıldız geliyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, şampiyonluğu hedefliyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu yeni yıldızlarla takviye eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında flaş bir skorla mağlup oldu. Rövanşı kazanarak Devler Ligi'ne kalmak isteyen Aslan, transferde de sürpriz bir ismi gündemine aldı. Galatasaray, Cristiano Ronaldo ile aynı formayı giyen yıldız oyuncuyla ilgileniyor. İşte son dakika haberinin detayları…