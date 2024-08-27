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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yeni on numarasını duyurdular! Yılın transferi: 60 milyonluk yıldız geliyor…
Giriş Tarihi: 27.08.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:42

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yeni on numarasını duyurdular! Yılın transferi: 60 milyonluk yıldız geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, şampiyonluğu hedefliyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu yeni yıldızlarla takviye eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında flaş bir skorla mağlup oldu. Rövanşı kazanarak Devler Ligi'ne kalmak isteyen Aslan, transferde de sürpriz bir ismi gündemine aldı. Galatasaray, Cristiano Ronaldo ile aynı formayı giyen yıldız oyuncuyla ilgileniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yeni on numarasını duyurdular! Yılın transferi: 60 milyonluk yıldız geliyor…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da aynı hedefle başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yeni on numarasını duyurdular! Yılın transferi: 60 milyonluk yıldız geliyor…

Konyaspor ve Hatayspor maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise beklenmedik bir skor aldı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yeni on numarasını duyurdular! Yılın transferi: 60 milyonluk yıldız geliyor…

İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 mağlup olan Aslan, rövanş maçını kazanarak Devler Ligi'ne kalmak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yeni on numarasını duyurdular! Yılın transferi: 60 milyonluk yıldız geliyor…

Şu ana kadar kadrosuna Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara gibi yıldız oyuncuları ekleyen sarı-kırmızılı ekip, bir flaş transferin daha peşinde.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın yeni on numarasını duyurdular! Yılın transferi: 60 milyonluk yıldız geliyor…

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, sürpriz bir isimle ilgileniyor.

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