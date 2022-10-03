Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, henüz sarı-kırmızılı takımda bekleneni verebilmiş değil. Son oynanan Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcu, ülkesi Arjantin'e gitmişti. Icardi'nin Arjantin'e gitmesinin ardından birçok sansasyonel haber medyada yer aldı. Son olarak dünya yıldızının futbolu bırakabileceği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları…