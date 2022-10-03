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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...
Giriş Tarihi: 03.10.2022 23:05 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 23:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, henüz sarı-kırmızılı takımda bekleneni verebilmiş değil. Son oynanan Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcu, ülkesi Arjantin'e gitmişti. Icardi'nin Arjantin'e gitmesinin ardından birçok sansasyonel haber medyada yer aldı. Son olarak dünya yıldızının futbolu bırakabileceği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda yaptığı en görkemli transferlerinden birisi olan Mauro Icardi, birçok çarpıcı haberle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...

Türkiye'ye adım attıktan sonra futbol dışında birçok konuya haber olan Icardi, son olarak Adana Demirspor maçında kadroya alınmamıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...

Adana Demirspor maçında kadroya alınmamasının ardından Arjantin'e giden Icardi, eşi Wanda Nara'yla barışmayı deniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...

"Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pekiyi geçmedi.

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