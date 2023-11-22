Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi resmen duyurdular! Mauro Icardi dünya devine gidiyor: Bonservisi dudak uçuklattı…
Giriş Tarihi: 22.11.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 22:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi resmen duyurdular! Mauro Icardi dünya devine gidiyor: Bonservisi dudak uçuklattı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'a geçtiğimiz sezon kiralık olarak katılan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği süreçte takımın yıldızı ve taraftarın sevgilisi oldu. Galatasaray ile yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonda yönetimin en büyük hedefi haline gelen Icardi, sezon başında 2026 yılına dek sözleşme imzalayarak resmen Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Okan Buruk'un da en önemli kozu haline gelen Arjantinli dünya yıldızı için Galatasaray'ı yıkan haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi resmen duyurdular! Mauro Icardi dünya devine gidiyor: Bonservisi dudak uçuklattı…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi resmen duyurdular! Mauro Icardi dünya devine gidiyor: Bonservisi dudak uçuklattı…

Bu sezon ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla takdir toplayan sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci şampiyonluğunu istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi resmen duyurdular! Mauro Icardi dünya devine gidiyor: Bonservisi dudak uçuklattı…

Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu grupta adından söz ettiren bir performans gösteren Aslan, 4 puan topladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi resmen duyurdular! Mauro Icardi dünya devine gidiyor: Bonservisi dudak uçuklattı…

Ligde ve Avrupa'da hedefleri bulunan Galatasaray'da Okan Buruk'un en büyük kozu da Mauro Icardi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi resmen duyurdular! Mauro Icardi dünya devine gidiyor: Bonservisi dudak uçuklattı…

Sarı-kırmızılı takıma katıldığından beri taraftarların vazgeçilmezi haline gelen yıldız golcü, Galatasaray'ın bu sezon da gol yükünü sırtlıyor.

SON DAKİKA