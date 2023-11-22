Giriş Tarihi: 22.11.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 22:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi resmen duyurdular! Mauro Icardi dünya devine gidiyor: Bonservisi dudak uçuklattı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'a geçtiğimiz sezon kiralık olarak katılan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği süreçte takımın yıldızı ve taraftarın sevgilisi oldu. Galatasaray ile yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonda yönetimin en büyük hedefi haline gelen Icardi, sezon başında 2026 yılına dek sözleşme imzalayarak resmen Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Okan Buruk'un da en önemli kozu haline gelen Arjantinli dünya yıldızı için Galatasaray'ı yıkan haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…