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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Genç yıldız Galatasaray’a dünyaları kazandıracak! Dev bonservis geliri bekleniyor…
Giriş Tarihi: 10.10.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 20:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Genç yıldız Galatasaray’a dünyaları kazandıracak! Dev bonservis geliri bekleniyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona değişimlerle girdi. Yönetim, teknik heyet ve kadronun büyük bir bölümünü değiştiren sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonuna üst üste galibiyetler başladı. Okan Buruk yönetiminde taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaran Galatasaray'da genç yıldızların da performansı artışa geçti. Bu oyuncular arasında yer alan bir isim, dünya devleri tarafından takip edilmeye başlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Genç yıldız Galatasaray’a dünyaları kazandıracak! Dev bonservis geliri bekleniyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in bir önceki sezonunu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, tarihinin en kötü sıralamasını elde etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Genç yıldız Galatasaray’a dünyaları kazandıracak! Dev bonservis geliri bekleniyor…

Sezonun sona ermesiyle birlikte göreve gelen Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray'daki büyük değişiminin ilk adımlarını attı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Genç yıldız Galatasaray’a dünyaları kazandıracak! Dev bonservis geliri bekleniyor…

Teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, yönetimle birlikte çalışarak sarı-kırmızılı takımın kadrosunda büyük değişime gitti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Genç yıldız Galatasaray’a dünyaları kazandıracak! Dev bonservis geliri bekleniyor…

Geçtiğimiz sezonun aksine birçok yıldız ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Genç yıldız Galatasaray’a dünyaları kazandıracak! Dev bonservis geliri bekleniyor…

Ligin ilk 8 haftasında 17 puan toplayan Galatasaray, tecrübeli ve genç oyuncularla karışım olan kadrosuyla taraftarını memnun etmeyi başardı.

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