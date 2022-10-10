Giriş Tarihi: 10.10.2022 20:31 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 20:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Genç yıldız Galatasaray’a dünyaları kazandıracak! Dev bonservis geliri bekleniyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona değişimlerle girdi. Yönetim, teknik heyet ve kadronun büyük bir bölümünü değiştiren sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonuna üst üste galibiyetler başladı. Okan Buruk yönetiminde taraftarını memnun eden sonuçlar almayı başaran Galatasaray'da genç yıldızların da performansı artışa geçti. Bu oyuncular arasında yer alan bir isim, dünya devleri tarafından takip edilmeye başlandı. İşte son dakika haberinin detayları…