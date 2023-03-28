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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Igor Tudor’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Yıllar önce yerden yere vurmuştu…
Giriş Tarihi: 28.03.2023 00:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 00:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Igor Tudor’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Yıllar önce yerden yere vurmuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Galatasaray'ın başında başarılı sonuçlar alan Okan Buruk, takımını zirveye taşımayı başardı. Süper Lig'de Başakşehir ile şampiyonluk yaşayarak kendisini kanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekipte de taraftarını memnun etmeyi başardı. Bir dönem Galatasaray'da kısa süreliğine çalışmış olan Igor Tudor, ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. 2017 yılında aralarında gerilim yaşanan Okan Buruk'a da göndermede bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Igor Tudor’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Yıllar önce yerden yere vurmuştu…

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan ve basamakları hızlıca tırmanan Okan Buruk, bu sezon Galatasaray'ın başına geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Igor Tudor’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Yıllar önce yerden yere vurmuştu…

Akhisarspor ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile de Süper Lig'i kazanan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında da kupalar kazanmak istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Igor Tudor’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Yıllar önce yerden yere vurmuştu…

Okan Buruk'un Akhisarspor döneminde Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, tecrübeli çalıştırıcıyla bir sürtüşme yaşamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Igor Tudor’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Yıllar önce yerden yere vurmuştu…

Şu an Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'yı çalıştıran Tudor, Fransa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Igor Tudor’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Yıllar önce yerden yere vurmuştu…

Marsilya, Fransa Lig'inde 59 puanla lider PSG'nin hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise D Grubu'nu sonuncu bitirmişti.

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