Giriş Tarihi: 28.03.2023 00:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 00:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Igor Tudor’dan Okan Buruk’a olay gönderme! Yıllar önce yerden yere vurmuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Galatasaray'ın başında başarılı sonuçlar alan Okan Buruk, takımını zirveye taşımayı başardı. Süper Lig'de Başakşehir ile şampiyonluk yaşayarak kendisini kanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı ekipte de taraftarını memnun etmeyi başardı. Bir dönem Galatasaray'da kısa süreliğine çalışmış olan Igor Tudor, ülke basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. 2017 yılında aralarında gerilim yaşanan Okan Buruk'a da göndermede bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…