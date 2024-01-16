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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz transferi duyurdular! Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 00:50

Son dakika Galatasaray haberleri: Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz transferi duyurdular! Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ligde son Kayserispor'u mağlup etti. 20. haftanın kapanış mücadelesinde rakibini 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, puanını 51 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz bir isim ortaya atıldı. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda flaş transferi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz transferi duyurdular! Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışı, giderek daha da alevleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz transferi duyurdular! Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor…

20. hafta maçlarının oynandığı ligde Gaziantep FK deplasmanından 1 puan alan Fenerbahçe, puanını 53 yaparak liderliğini sürdürmüştü.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz transferi duyurdular! Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor…

Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, Kayserispor'u sahasında ağırladı. Oldukça zorlandığı bir mücadeleyi oynayan Aslan, sahadan galip ayrılmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz transferi duyurdular! Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor…

Victor Nelsson ve Dries Mertens'in golleriyle 2-1 kazanan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 51 yaparak zirveyi takibe devam etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz transferi duyurdular! Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor…

Devre arası transfer döneminin de başlamasıyla kadrosunu derinleştirmeyi planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.

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