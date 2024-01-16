Giriş Tarihi: 16.01.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Son dakika Galatasaray haberleri: Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz transferi duyurdular! Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ligde son Kayserispor'u mağlup etti. 20. haftanın kapanış mücadelesinde rakibini 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, puanını 51 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz bir isim ortaya atıldı. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda flaş transferi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…