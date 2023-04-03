Giriş Tarihi: 03.04.2023 23:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 23:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk’un yıldızı Galatasaray tarihine geçecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, son olarak Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte ligde şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelen sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanabilir. Son 3 sezondur takımın yıldızı haline gelen Kerem Aktürkoğlu, dünya devinden gelecek teklifi kabul etmeyi düşünüyor. İşte son dakika haberinin detayları…