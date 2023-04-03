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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk’un yıldızı Galatasaray tarihine geçecek…
Giriş Tarihi: 03.04.2023 23:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 23:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk’un yıldızı Galatasaray tarihine geçecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, son olarak Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte ligde şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelen sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanabilir. Son 3 sezondur takımın yıldızı haline gelen Kerem Aktürkoğlu, dünya devinden gelecek teklifi kabul etmeyi düşünüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk’un yıldızı Galatasaray tarihine geçecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, sezonu Domenec Torrent yönetiminde 13. sırada bitirmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk’un yıldızı Galatasaray tarihine geçecek…

Kötü tarihe geçen sezonun ardından kısa sürede toparlanan Aslan, Dursun Özbek yönetimi ve Okan Buruk ile sezona başladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk’un yıldızı Galatasaray tarihine geçecek…

Ligde inişli çıkışlı bir başlangıçtan sonra 14 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 63 puanla zirvede yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk’un yıldızı Galatasaray tarihine geçecek…

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u evinde 2-0 mağlup eden Okan Buruk ve öğrencileri, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Yeni adresini duyurdular: Okan Buruk’un yıldızı Galatasaray tarihine geçecek…

Aynı hafta oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerin sahadan yenilgiyle ayrılması, puan farkının da açılmasına neden oldu.

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