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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu gerçeğini SABAH Spor açıklıyor! Domenec Torrent: Temmuz ayında...
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu gerçeğini SABAH Spor açıklıyor! Domenec Torrent: Temmuz ayında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor... Yeni başkanını seçecek olan ve transfer çalışmalarını da bir yandan devam ettiren sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Kerem'in paylaşımı ayrılıyor mu sorularını da beraberinde getirirken, bu paylaşımın perde arkasını SABAH Spor açıklıyor. Peki; Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Tüm bu gelişmeler de devam ederken Arda Turan'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu gerçeğini SABAH Spor açıklıyor! Domenec Torrent: Temmuz ayında...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu gerçeğini SABAH Spor açıklıyor! Domenec Torrent: Temmuz ayında...

Yeni başkanını seçecek olan ve transfer çalışmalarını da bir yandan devam ettiren sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı paylaşım soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu gerçeğini SABAH Spor açıklıyor! Domenec Torrent: Temmuz ayında...

Kerem'in paylaşımı ayrılıyor mu sorularını da beraberinde getirirken, bu paylaşımın perde arkasını SABAH Spor açıklıyor. Peki; Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dana ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu gerçeğini SABAH Spor açıklıyor! Domenec Torrent: Temmuz ayında...

Sezonun son maçını da asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, dün yaptığı veda niteliğindeki paylaşımla kafaları karıştırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu gerçeğini SABAH Spor açıklıyor! Domenec Torrent: Temmuz ayında...

Yeni kontratını sezon ortasında imzalayan yıldız oyuncunun 'Sevgili Galatasaray Ailem' diyerek başladığı mesajı veda olarak görüldü.

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