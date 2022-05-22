Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor... Yeni başkanını seçecek olan ve transfer çalışmalarını da bir yandan devam ettiren sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Kerem'in paylaşımı ayrılıyor mu sorularını da beraberinde getirirken, bu paylaşımın perde arkasını SABAH Spor açıklıyor. Peki; Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Tüm bu gelişmeler de devam ederken Arda Turan'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...