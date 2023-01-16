Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Dünya devlerini peşine takmıştı: Yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamladı. Son 8 haftada 8 galibiyetle oynayan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon oluşan hayal kırıklığının ardından taraftarlarını oldukça memnun eden bir performans sergiliyor. Devre arası transfer döneminde şampiyonluk için önemli hamleler yapması beklenen Galatasaray'da takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…