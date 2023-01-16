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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Dünya devlerini peşine takmıştı: Yerine gelecek isim belli oldu…
Giriş Tarihi: 16.01.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 19:43

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Dünya devlerini peşine takmıştı: Yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamladı. Son 8 haftada 8 galibiyetle oynayan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon oluşan hayal kırıklığının ardından taraftarlarını oldukça memnun eden bir performans sergiliyor. Devre arası transfer döneminde şampiyonluk için önemli hamleler yapması beklenen Galatasaray'da takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Dünya devlerini peşine takmıştı: Yerine gelecek isim belli oldu…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona Dursun Özbek başkanlığında başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Dünya devlerini peşine takmıştı: Yerine gelecek isim belli oldu…

Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getiren yeni yönetim, yaz transfer dönemini de oldukça hareketli bir şekilde geçirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Dünya devlerini peşine takmıştı: Yerine gelecek isim belli oldu…

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan, Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens gibi oyuncuları transfer etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Dünya devlerini peşine takmıştı: Yerine gelecek isim belli oldu…

Bu transferlerle birlikte şampiyonluk için umutlanan Galatasaray, ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede kapattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan haber geldi! Dünya devlerini peşine takmıştı: Yerine gelecek isim belli oldu…

Gelecek haftalar için psikolojik üstünlüğü de eline alan Okan Buruk ve öğrencileri, 8 maçlık galibiyet serisinin üstüne koyarak devam etmek istiyor.

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