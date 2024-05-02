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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray’dan beklenmedik karar: Taraftarlar isyan etti…
Giriş Tarihi: 02.05.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 18:10

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray’dan beklenmedik karar: Taraftarlar isyan etti…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ligin son 4 haftasına konsantre oldu. Son olarak zorlu Adana Demirspor deplasmanında 3-0'lık galibiyetle çıkan Aslan, puanını 93 yapmıştı. Sezonun kalan haftalarını kayıpsız tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda formu bir hayli düşen Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi. Ancak taraftar, bu rakamı beğenmedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray’dan beklenmedik karar: Taraftarlar isyan etti…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, bu başarıyı tekrarlamanın peşinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray’dan beklenmedik karar: Taraftarlar isyan etti…

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan sarı-kırmızılı ekip, son olarak Adana Demirspor'u mağlup etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray’dan beklenmedik karar: Taraftarlar isyan etti…

Ligde 89 puanla Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Aslan, kalan 4 haftayı da galibiyetle tamamlamak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray’dan beklenmedik karar: Taraftarlar isyan etti…

Bu doğrultuda tüm konsantrasyonunu saha içine yönelten oyuncular ve teknik ekip, hafta sonu oynanacak Sivasspor maçına odaklandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray’dan beklenmedik karar: Taraftarlar isyan etti…

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray'ın bu karşılaşmada da son haftalardaki kazanan ilk 11'yle sahada olması bekleniyor.

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