Giriş Tarihi: 02.05.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
18:10
Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisi belli oldu! Galatasaray’dan beklenmedik karar: Taraftarlar isyan etti…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ligin son 4 haftasına konsantre oldu. Son olarak zorlu Adana Demirspor deplasmanında 3-0'lık galibiyetle çıkan Aslan, puanını 93 yapmıştı. Sezonun kalan haftalarını kayıpsız tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda formu bir hayli düşen Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belirlendi. Ancak taraftar, bu rakamı beğenmedi. İşte son dakika haberinin detayları…