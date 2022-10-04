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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Galatasaray’da yönetimi şok eden talep…
Giriş Tarihi: 04.10.2022 00:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 00:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Galatasaray’da yönetimi şok eden talep…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. 2021-2022 sezonunda takımının kötü gidişatına rağmen kendi performansını bir hayli yükselten genç yıldızın bu sezon yine gol ve asistlerle katkıda bulunması bekleniyordu. Ancak Kerem Aktürkoğlu için tam tersi oldu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi olurken istediği yıllık ücret de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Galatasaray’da yönetimi şok eden talep…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray'da takımın parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Galatasaray’da yönetimi şok eden talep…

Genç yıldız, hem Fatih Terim hem de Domenec Torrent döneminde sarı-kırmızılı ekibin en etkili oyuncularından birisi oldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Galatasaray’da yönetimi şok eden talep…

UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da kendisini göstermeyi başaran Kerem, 21/22 sezonunda toplamda 52 maça çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Galatasaray’da yönetimi şok eden talep…

Teknik direktörlerinin en çok güvendiği takımın sahada en çok kalan oyuncusu olan genç oyuncu, istikrarıyla dikkatleri çekerken 13 gol ve 13 asist yapmayı da başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Galatasaray’da yönetimi şok eden talep…

Yaz transfer döneminde Avrupa'dan teklifler almayı bekleyen Kerem Aktürkoğlu'na, bu tekliflerin gelmemesi nedeniyle moralinin bozulduğu öğrenildi.

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