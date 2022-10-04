Giriş Tarihi: 04.10.2022 00:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 00:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun istediği yıllık ücret belli oldu! Galatasaray’da yönetimi şok eden talep…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldız ismi olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. 2021-2022 sezonunda takımının kötü gidişatına rağmen kendi performansını bir hayli yükselten genç yıldızın bu sezon yine gol ve asistlerle katkıda bulunması bekleniyordu. Ancak Kerem Aktürkoğlu için tam tersi oldu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın en çok eleştirilen oyuncularından birisi olurken istediği yıllık ücret de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…