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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Kritik maçın ardından Mauro Icardi sosyal medyada patladı! İlk kez isyan etti, sert tepki gösterdi...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 09:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Kritik maçın ardından Mauro Icardi sosyal medyada patladı! İlk kez isyan etti, sert tepki gösterdi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Maçta yenik duruma düştüğü anlarda beraberliği yakalamayı başaran sarı-kırmızılılar, rakibinin 3. golüne engel olamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrılarak Türkiye Kupası'na veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesi hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterirken, Arjantinli golcü Mauro Icardi de ilk kez bu seviyede bir tepki gösterdi. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Kritik maçın ardından Mauro Icardi sosyal medyada patladı! İlk kez isyan etti, sert tepki gösterdi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Maçta yenik duruma düştüğü anlarda beraberliği yakalamayı başaran sarı-kırmızılılar, rakibinin 3. golüne engel olamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrılarak Türkiye Kupası'na veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesi hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterirken, Arjantinli golcü Mauro Icardi de ilk kez bu seviyede bir tepki gösterdi. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Kritik maçın ardından Mauro Icardi sosyal medyada patladı! İlk kez isyan etti, sert tepki gösterdi...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. NEF Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-2 kazanan Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Kritik maçın ardından Mauro Icardi sosyal medyada patladı! İlk kez isyan etti, sert tepki gösterdi...

Konuk ekip, 12. dakikada Szysz ile öne geçerken yanıt 20. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. Başakşehir, 30. dakikada Aleksic ile bir gol daha buldu ve devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kritik maçın ardından Mauro Icardi sosyal medyada patladı! İlk kez isyan etti, sert tepki gösterdi...

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ

Galatasaray, 51. dakikada Icardi ile skoru bir kez daha eşitlese de son sözü 66. dakikada Szysz söyledi Medipol Başakşehir sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Kritik maçın ardından Mauro Icardi sosyal medyada patladı! İlk kez isyan etti, sert tepki gösterdi...

Bu sonuçla birlikte Başakşehir adını yarı finale yazdırdı ve Ankaragücü'nün rakibi oldu. Galatasaray ise kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.

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