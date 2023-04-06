Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Maçta yenik duruma düştüğü anlarda beraberliği yakalamayı başaran sarı-kırmızılılar, rakibinin 3. golüne engel olamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrılarak Türkiye Kupası'na veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesi hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterirken, Arjantinli golcü Mauro Icardi de ilk kez bu seviyede bir tepki gösterdi. İşte tüm yaşananlar...